* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 25 декабря, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Силы «антитеррористической коалиции» во главе с США нанесли воздушные удары по объектам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, 25 декабря передает агентство Reuters.

U.S. Department of Defense Самолёты ВВС США

Согласно заявлению «коалиции», атаки с 16 по 22 декабря наносились по объектам инфраструктуры исламистов, в ходе атак были уничтожены «несколько сотен» боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил об окончательной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выводе американских войск из Сирии.

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