Москва, 25 декабря, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов поздравил читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом и пожелал, чтобы в стране сформировалась новая элита:

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов

«Поздравляю всех граждан нашей великой страны с наступающим Новым годом. Я желаю нашей стране процветания и роста благополучия наших сограждан. Потому что и страна, и граждане это заслужили.

А для того, чтобы это реализовалось, я хочу, чтобы в следующем году окончательно утвердилась новая национальная элита, которая во главу угла ставит приоритеты развития собственной страны, а не пытается понравиться людям, которые по сути являются геополитическими противниками. Поэтому новогоднее пожелание — национальной элиты, которая ведёт страну к процветанию, а граждан — к благополучию».

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов