Донецк, 25 декабря, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Земля, взятая у подножия мемориального комплекса Саур-Могила, вместе с флагом Донецкой Народной Республики (ДНР) побывали на Международной космической станции (МКС), заявил российский специалист по истории советской пилотируемой космонавтики Александр Глушко, сообщает 25 декабря «Донецкое агентство новостей».

Саур-могила

По его словам, земля и флаг были доставлены на МКС в марте 2018 года. Земля была частично распылена в космосе «как символ воссоединения душ погибших защитников легендарной высоты с вечностью». В октябре груз с землей и флагом вернулся на Землю. Капсулы были переданы в музеи Подмосковья и Донецка.

Напомним, памятник на кургане Саур-Могила был открыт в 1967 году в память о советских солдатах, погибших на кургане во время сражений с фашистами в 1943 году. В августе 2014 году украинские каратели разрушили памятник, обстреливая ополченцев.