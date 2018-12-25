Москва, 25 декабря, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документы, которые касаются маркировки лекарств. Об этом он сообщил 25 декабря на заседании правительственной комиссии.

jarmoluk Таблетки

Глава правительства напомнил, что с 1 января 2020 года маркировка становится обязательной.

«К этому времени система автоматизированного мониторинга движения лекарств, которая действует в порядке эксперимента, должна заработать в полную силу», — сказал он.

Читайте также: В России начнут маркировать все товары массового спроса — Мантуров

Позднее премьер-министр прокомментировал планы правительства в социальной сети:

«В России внедряется система маркировки и мониторинга лекарств, чтобы защитить людей от покупки подделок и отслеживать движение препаратов по территории страны. Сейчас она действует в порядке эксперимента, но с 1 января 2020 года станет обязательной», — написал он в ВК.

В первую очередь, по его словам, маркировка коснётся лекарств, которые предназначены для лечения редких заболеваний. Эти препараты, как правило, являются дорогостоящими и редкими.

«В дальнейшем система маркировки распространится и на другие отрасли — те, где риск незаконного оборота товаров достаточно высок», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев 25 декабря расширил санкции против Украины.