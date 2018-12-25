Екатеринбург, 25 декабря, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области завело в 2018 году на 40% больше дел о картельных сговорах и злоупотреблении доминирующим положением на рынке, чем за 2017-й. Об этом заявил глава свердловского управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

По словам Шалабодова, в ведомстве создано отдельное подразделение по борьбе с картелями, в связи с чем улучшилась выявляемость сговоров. За 2018 год УФАС рассмотрело уже восемь картельных дел.

«Это были такие серьезные картели: в дорожном строительстве, картели в поставках изделий медицинского назначения и лекарств, поставки продуктов питания для школьных столовых, а также картели при доставке пожарного оборудования», — заявил руководитель.

В качестве примера Шалабодов привёл картельный сговор между фирмами «Хлеботорг» и «Уралхлебопродукт». Компании поставляли хлеб и хлебобулочные изделия в учебные учреждения Екатеринбурга. По результату рассмотрения дела компании оштрафовали на 913 тысяч рублей и на 1 млн 880 тысяч рублей, соответственно, должностные лица. Любопытно, что в данном случае одним из доказательств сговора оказался одинаковый IP-адрес, через который обе фирмы подавали свои заявки на аукционе.

Также ведомство признало нарушения у компаний в сфере молочной продукции — «Молочный кит» и группы компаний «Данон» («Данон Трейд», «Данон Индустрия», «Юнимилк»). По словам Шалабодова, речь может идти о картеле на поставках молока, кефира, питания для детей. «Молочному киту» уже выдано предписание о перечислении 297 млн рублей незаконно полученных доходов в бюджет Свердловской области. «Данон Трейд» же предписано отдать меньшую сумму — 121 млн рублей.

Кроме того, в рассмотрении УФАС сейчас находится 4 дела о картелях. Уже скоро ведомство возбудит дело о картеле на рынке дорожного строительства и ремонта автодорог. Также рассматривается процесс по закупкам жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведомство изучает возможный сговор между областным бюджетным учреждением «Станция переливания крови» и ООО «Альфа Фарм». Организации могли осуществить сговор с целью реализации иммуноглобулина на территории РФ, упомянул спикер.