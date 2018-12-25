Москва, 25 декабря, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру образования и науки республики Шахабасу Шахову предъявлено новое обвинение. Им инкриминируют получение взятки в особо крупном размере от директора государственного заказчика-застройщика за покровительство и попустительство по службе, пишет 25 декабря ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова

Напомним, Абдусамад Гамидов, Шахабас Шахов, а также бывший врио вице-премьера Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр экономики республики Раюдин Юсуфов были задержаны 5 февраля 2018 года. Их обвиняют в хищении средств из республиканского бюджета при реализации социальных программ. Изначально назвалась сумма в размере порядка 100 млн рублей. Однако позже в деле стали фигурировать гораздо большие суммы. Так по одному из эпизодов Абдусамада Гамидова обвиняют в нанесении ущерба в размере более 1,3 млрд рублей. Следователи полагают, что бывший премьер предоставил компании «Дагагрокомплекс» государственные гарантии. Это повлекло причинение тяжких последствий, выразившихся в увеличении госдолга республики и взыскании из казны указанной суммы.

Задержанные были переправлены в Москву и помещены в СИЗО «Лефортово». Расследование громкого дела ведёт управление по особо важным делам Следственного комитета РФ. Ни один из четырёх фигурантов дела свою причастность к хищениям не признает.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря было объявлено о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников из Дагестана. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в окончательной редакции Всего в деле шесть эпизодов, а материалы по нему насчитывают около 150 томов.

Первым в Басманном суде Москвы будет рассматриваться дело о растрате более 41 млн рублей при строительстве изолятора временного содержания для иностранцев в городе Махачкале. По нему проходит Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов.

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