Москва, 25 декабря, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в ноябре увеличились в среднем на 0,2%. Такие данные приводит 25 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

За период с начала текущего года потребительские цены на бензин увеличились на 9,5%, в годовом выражении — на 11%.

Цены производителей за ноябрь сократились на 0,7%. При этом с начала года они увеличились на 31,4%, а в годовом выражении — на 31,3%.

Рост потребительских цен на бензин в ноябре наблюдался в 55 субъектах Федерации. В том числе в 17 регионах рост составил 0,5% и более. Заметнее всего топливо подорожало в Чукотском автономном округе (на 5%) и Якутии (на 2,3%).

Снижение цен на бензин наблюдалось в Забайкальском крае — на 1,1%, Чечне — на 0,2%, в Саратовской области — на 0,1%.

В Москве автомобильный бензин за месяц подорожал на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.