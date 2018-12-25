Хмельницкий, Украина, 25 декабря, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Житель города Хмельницкий Хмельницкой области был задержан полицией за киберпреступления, сообщает 25 декабря «112 Украина».

(сс) chief39 Украина Болото

Согласно сообщению, 35-летний мужчина работал в частном предприятии, которое занималось обслуживанием государственных, в том числе военных объектов. Злоумышленник работал с бухгалтерским обеспечением. Во время работы он получал доступ к данным предприятий, которые обслуживал.

Мужчине вменяется несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о том, что во Львовской области неизвестные украли базы данных более ста государственных учреждений, в том числе военных.