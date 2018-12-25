Сеул, 25 декабря, 2018, 18:32 — ИА Регнум. В настоящее время в Южной Корее блюда из кальмара набирают большую популярность, однако в связи со стремительным ростом цен его стали называть «золотой рыбкой». Это связано с тем, что в море появилось много китайских рыболовных судов и температура воды в море поднялась, сообщает TV Chosun.

Анри Матисс. Красные рыбки и статуэтка. 1911

Три года назад лов кальмаров достигал 150 тыс. тонн в год, однако в 2018 году он составил 50 тыс. тонн. Многие опасаются, что кальмар может исчезнуть из Японского моря.

На прошлой неделе цены на свежих и сушеных кальмаров выросли на 39,5% и 29,1% соответственно. На рыбном рынке целого осьминога можно купить по цене 20 тыс. вон (~$ 17,7).

Правительство Южной Кореи планирует принять срочные меры для защиты кальмаров, в том числе продление запрета на ловлю рыбы.