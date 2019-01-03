Вашингтон, 3 января, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Составлен список лучших японских ролевых игр (JRPG) 2018 года. По мнению авторов портала Kotaku, в ушедшем году разработчики игр этого жанра выпустили достаточно много интересных проектов. Список был опубликован на сайте издания.

Bandai Namco Entertainment America Скриншот из игры Ni no Kuni II

В него вошли такие игры, как Ni no Kuni II, Lost Sphear, Octopath Traveler, Radiant Historia: Perfect Chronology, Dragon Quest Builders, Secret of Mana и The Alliance Alive. По мнению редакции, внимания заслуживают также Dark Souls Remastered, Dragon Quest XI, Monster Boy and the Cursed Kingdom и игры Sega Genesis Classics.

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Напомним, ранее автор Kotaku Райли Маклеод составил свой список лучших игр 2018 года. В него, в частности, вошли Subnautica, Hitman 2, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5 и Vampyr.