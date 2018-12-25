Харьков, Украина, 25 декабря, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Харьковской области полностью обесточены 112 населённых пунктов и 34 — частично, сообщило 25 декабря издание Strana.ua.

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Отключены 110 десятикиловольтных линий и 963 подстанции.

Ликвидацией последствий стихии занимается 49 аварийных бригад. Коммунальщики планируют всё починить к вечеру среды, при условии, что погода не ухудшится.

Напомним, из-за сильных метелей и штормового ветра в восьми областях Украины обесточены 128 населённых пунктов.

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С 14 по 25 декабря гололёд стал причиной травм для чуть менее трёх тысяч жителей Киева.

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