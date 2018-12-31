Москва, 1 января, 2019, 01:30 — ИА Регнум. С 1 января вырастет пособие по безработице, сообщает ИА REGNUM.

Деньги

Согласно постановлению правительства РФ, минимальный размер пособия составит 1,5 тыс. рублей (до этого было 850 рублей), максимальная — 8 тыс. рублей (4,9 тыс. рублей). Для граждан предпенсионного возраста коридор значения составит от 1,5 тыс. до 11 280 рублей.

Те, кто лишился работы, будут получать впервые три месяца 75% своего среднемесячного заработка, а в следующие три — 60%. Однако эта цифра не должна превышать установленную максимальную, но и не должна быть ниже минимума.