Вашингтон, 2 января, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Журналист Райли Маклеод (Riley MacLeod) поделился с читателями своим списком из десяти лучших игр 2018 года. Он был опубликован на сайте портала Kotaku.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

По мнению Маклеода, геймерам стоит обратить свое внимание на игры Subnautica, Into The Breach, Hitman 2, Red Dead Redemption 2 и Nantucket. Кроме этого, он рекомендует им познакомиться с проектами Frostpunk, The Red Strings Club, Far Cry 5, Thronebreaker и Vampyr.

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовалj список лучших мини-игр (игр в играх) 2018 года. В него вошли такие проекты, как A Way Out, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Spider-Man и Tetris Effect. Каждый из них предлагает геймерам увлекательную мини-игру.