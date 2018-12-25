Нью-Дели, 25 декабря, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Лидер правой индусской организации «Раштрия сваямсевак сангх» («Союз добровольных слуг родины» или РСС) Кришна Гопал заявил, что Индия обязана своим секулярным характером «не конституции, а индуизму». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением деятель РСС выступил на церемонии открытия молодежного форума «Юва кумбх» в Лакхнау, штат Уттар-Прадеш.

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В ходе своего выступления Кришна Гопал отметил, что конституция предписывает жителям современной Индии следовать принципам секуляризма, однако Индия была и остается секулярной на протяжении многих тысяч лет. Идеолог «Союза добровольных слуг родины» подчеркнул, что в основном законе страны не содержится даже определения секулярного государства, однако индусские философы «в силу своей глубокой духовности» с древнейших времен с уважением относились к представителям разнообразных культур, последователям различных религий. Жители современной Индии также обязаны индуизму своими духовностью и терпимостью.

В ходе церемонии открытия форума «Юва кумбх» Кришна Гопал поставил перед молодыми лидерами индусского сообщества Индии задачу «изменить жизнь наибеднейших семей страны». Он заявил, что наиболее уязвимые слои населения нуждаются в братской помощи, которую могут и должны оказать молодые, активные, неравнодушные общественные лидеры.