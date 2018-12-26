Киев, 26 декабря, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Общий внешний товарооборот Украины за первые 10 месяцев уходящего года достиг $85,54 млрд, при этом импорт (+17%) растет быстрее экспорта (+10%), наращивая негативное сальдо торгового баланса. С кем и с каким результатом торгует Украина, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Экспорт черных металлов и зерна остается, как и в прошлом году, самым прибыльным для Украины, причем аграрная составляющая нарастает (производство металла понизилось, зерна — повысилось) и продолжит нарастать, судя по прогнозу на следующий год (в этом году на конец ноября собрано 66,4 млн тонн зерна, прогноз на 2019 год — 70 млн тонн).

Что же касается торговых партнеров, обращает на себя внимание, что импорт товаров из России на Украину в денежном выражении превысил прошлогодний на 21% (за январь — сентябрь), составив $5,8 млрд. Экспорт в Россию, напротив, снизился до $2,7 млрд, то есть на 7,5%.

Согласно отчету Госстата Украины, растет и экономика этой страны — уже 11 кварталов подряд (данные на первые три квартала года). Рост, впрочем, замедляется: в первом квартале он составил 3,8%, во втором — 3,1%, а в третьем уже 2,8%, то есть в среднем 3,2% — 3,3%, что подтверждает прогноз Всемирного банка. Инфляция, по прогнозу министерства экономики, по итогам года составит 10,1% (на 3,6% меньше прошлогодней), впрочем, есть предположения и о более высоких цифрах:

«Инфляция от Госстата в 10% кажется заниженной, потому что одна и та же инфляция совершенно по-разному влияет на бедных и на богатых. Люди с маленьким доходом в 5−10 раз более чувствительны к росту цен, чем люди с высокими доходами. Например, если пенсионер расходует на питание 80% своих средств, то украинец с большими доходами только 10%», — считает экономист Виктор Скаршевский.

Что еще произошло за этот год в экономике Украины, которая теперь берет в долг под наивысшие в мире проценты, читайте в статье: Украина-2018 — итоги: «Караул, по уровню жизни нас обогнала даже Молдавия!»

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