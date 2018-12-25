Москва, 25 декабря, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет встречи с главами думских фракций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин встретится с Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») после совещания с руководством палат Федерального Собрания.

Ранее стало известно, что лидеры КПРФ и ЛДПР на приеме в честь 25-летия Конституции РФ попросили главу государства восстановить формат регулярных встреч с ними. Также отметим, что в последний раз Владимир Путин проводил встречу с лидерами фракций Госдумы в сентябре 2016 года.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с руководством обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы РФ.

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