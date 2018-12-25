Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Ростовская область в период с 2019 по 2024 годы избавится от шести мусорных полигонов. В результате станет легче дышать жителям Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Красного Сулина и Цимлянска. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона 25 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон Новоселки

Запланированные работы включены в паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов». Ожидается, что будет восстановлено 123 га общей площади земель и улучшено качество жизни более 1,6 млн человек.

По словам главы регионального министерства ЖКХ Андрея Майера, на рекультивацию планируется направить свыше 5,9 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону один полигон, расположенный в Батайске рекультивировали в течение трёх лет за 196 млн рублей.

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