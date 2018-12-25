Струнино, Владимирская область, 25 декабря, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил в Минздрав РФ письмо с просьбой перенести сроки ремонта больницы в городе Струнино, на состояние которой местные жители жаловались президенту РФ Владимиру Путину. По данным главы области, в результате аудита документов, которые были подготовлены при бывшем губернаторе Светлане Орловой, выяснилось, что протокол от 9 июня, который касается исполнения поручения, не соответствует самому поручению.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Согласно поручению Владимира Путина, ремонт больницы должен быть завершен до конца декабря 2018 года. Тогда же Минздрав должен отчитаться об исполнении. Владимир Сипягин просит перенести срок окончания капремонта на конец 2019 года, а срок оснащения детской поликлиники и корпусов, которые были отремонтированы в 2018 году, на май 2019 года.

«Мы обязательно доведем этот капитальный ремонт в следующем году до конца, и поручение президента будет выполнено в полном объеме», — цитирует губернатора ТАСС.

ИА REGNUM напоминает, что о проблемах с больницей жители Струнино сообщили президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда еще действующий губернатор Светлана Орлова заявила, что ни одно отделение в больнице закрыто не будет, а на ремонт выделено 40 млн рублей.

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Светлана Орлова покинула пост в сентябре 2018 года, проиграв выборы Владимиру Сипягину. Уже в октябре федеральные телеканалы сообщали, что в больнице срывают сроки работ. Однако в администрации региона в ответ заявляли, что дорожная карта выполняется, а ремонт идет по графику. В декабре председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку ремонта больницы в связи с тем, что местные жители жаловались на медленный ход работ.