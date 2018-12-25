РФ не доверяет Минску и отказывается соблюдать ультиматум США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Пентагон не может отчитаться за растрату 21 триллиона долларов;
- В Москве отвергли ультиматум США по ДРСМД;
- Москва потеряла к Минску доверие;
- Депутат Верховной рады устроил драку в телестудии;
- Мэр брянских Клинцов оплатит поездку дочери в Турцию.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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