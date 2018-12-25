Калуга, 25 декабря, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Оплата жителями Калужской области услуг регионального экологического оператора во время перехода региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами стала основной темой разговора на встрече руководителей профильных ведомств региона с журналистами, сегодня, 25 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На брифинге по новым тарифам обращения ТКО

Собравшимся на брифинг представителям СМИ чиновники напомнили о том, что новая система обращения с отходами в области вступает в действие с января 2019 года. Так, в предельный тариф включены затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов, а также НДС в размере 20%.

Кроме того, проживающие в индивидуальных жилых домах муниципальных образований с населением свыше 10 тысяч человек ежемесячно будут оплачивать 103,49 рублей. Это касается жителей Калуги, Обнинска, Боровска, Балабаново, Ермолино, Кондрово, Жуково, Кременок, Кирова, Козельсак, Сосенского, Людиново, Малоярославца, Сухинич, а ткже посёлков Воротынск и Товарково. Для остальных муниципальных образований области плата будет составлять 66,23 рубля с человека. Для жителей многоквартирных домов всех муниципальных образований стоимость услуги станет пропорциональна площади квартиры (5,05 рублей за квадратный метр).

В настоящее время на территории Калужского региона существует значительная дифференциация платы граждан по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. По информации профильного министерства, в области имеется ряд муниципалитетов, в которых она вообще не взимается. С начала 2019 года платеж станет обязательным для всех. К тому же, качество услуги во многом будет зависеть от собираемости взносов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области, как и во всех российских регионах, с 1 января 2019 года услуга по сбору и вывозу ТБО перейдет в состав коммунальных услуг. С 2020 года данная услуга будет учитываться при расчете предельного индекса роста по совокупным коммунальным платежам. По мнению губернатораАнатолия Артамонова, в разных муниципалитетах больших разброс в тарифах, и от этого надо уходить:

«Нужно все приводить к общему знаменателю. Мы живем в одной области и должны испытывать одинаковую нагрузку за те услуги, которые нам оказываются. Здесь важна серьезная разъяснительная работа», — считает глава Калужского региона.