Москва, 25 декабря, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В ходе переговоров в Москве президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят разногласия в вопросе о налоговом маневре в нефтегазовой отрасли. Об этом 25 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, данный вопрос является «достаточно острым», поэтому глава белорусского государства наверняка захочет его обсудить.

«Есть нюансы в подходах, которые предстоит обсудить», — подчеркнул Песков, говоря о разногласиях Москвы и Минска по данной теме.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что лидеры двух стран «проведут сверку часов» и по другим пунктам российско-белорусских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с российской стороны потеряно доверие к Белоруссии как к торговому партнеру, поскольку белорусская сторона была замечена в попытках ввоза на российскую территорию товаров, подпадающих под контрсанкционные меры России.

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