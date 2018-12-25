Красноярск, 25 декабря, 2018, 11:19 — ИА Регнум. 2018 год в Красноярске стал юбилейным для Трудового отряда главы города (ТОГГ), в этом году он отметил пятнадцатилетие. За 10 месяцев, с марта по декабрь, в отряд было трудоустроено 5 282 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, с ними работали 632 бригадира. Ребята занимались благоустройством, озеленением, уборкой мусора, оказывали помощь пожилым горожанам, проводили экскурсии и ухаживали за животными.

Пресс-служба администрации Красноярска Трудовой отряд главы Красноярска подвел итоги работы за уходящий год

Как сообщает пресс-служба городской администрации Красноярска, мобильные бригады за год собрали 63 628 мешков мусора, зачистили 67 158 объявлений и листовок с фонарных столбов, ограждений и остановок общественного транспорта. Летом бойцы ТОГГ занимались уборкой скошенной травы.

Более 7 000 красноярцев получили бесплатную помощь благодаря социальным бригадам, бригадам «Красноярский электронный пенсионер», экскурсоводам и парикмахерам ТОГГ. Оказание помощи пожилым людям — одно из важных направлений деятельности трудового отряда. Бригады художников оформили 45 городских объектов, среди них жилой подъезд в Свердловском районе, подпорная стена в микрорайоне «Орбита», детский сад №143, трансформаторные будки на центральных улицах Красноярска.

«Этот год был ярким, отряд вошел в число лучших проектов на мировом уровне, получил премию в Гуанчжоу в сфере городских инноваций. Трудности только сплотили нас, а победы показали, на что мы способны. 2019-й будет ответственным годом, наш город примет гостей из других стран, наша задача показать Красноярск красивым, мощным и современным», — отметил командир Трудового отряда главы города Красноярска Данила Липатов.

В каждом структурном подразделении Трудового отряда есть бригада территории ответственности, которая занимается благоустройством общественных пространств и проведением мероприятий. Всего таких бригад 8. Летом на закрепленных за ними территориях бойцы ТОГГ провели ряд мероприятий для горожан — от спортивных до музыкальных концертов под открытым небом. Так, на территории ответственности «Расти в радости» в сквере «Ботаническом» Октябрьского района бойцы ТОГГ приняли участие в благоустройстве и оформлении малых архитектурных форм. В Центральном районе в сквере Юдина создали территорию ответственности экологической направленности «Соседи». В общей сложности бойцы ТОГГ провели 108 бесплатных мероприятий для жителей города.

Дважды в год отряд организует экологическую акцию «ЭкоТОГГ», бойцы собирают макулатуру и другие бытовые отходы, например, ртутные лампы и использованные батарейки. В этом году подростки вместе с инициативными горожанами собрали 380 килограммов пластика, 1028 ртутных ламп, 500 кг батареек и 1550 кг макулатуры. Специальные урны для сбора опасных отходов в рамках акции традиционно предоставляет генеральный партнёр отряда — предприятие по обращению с отходами ООО «Экоресурс».

В рамках проекта «Картофельное поле» в течение лета школьники ухаживали за посадками в Березовском районе — выезжали на прополку, а осенью собирали урожай. В 2018 году собрали 343 мешка, это около 13 тонн картофеля. Овощи передали социальным службам города.

Бойцы ТОГГ умеют не только работать, но и отдыхать. Для них проходят литературные вечера, спартакида, КВН, а в конце августа лучшие бойцы ТОГГ отправляются на слёт. Здесь они встречаются с известными красноярцами, принимают участие в мастер-классах и творческих концертах.

Напомним, трудовые отряды работают с марта по декабрь. Набор бойцов ТОГГ в возрасте от 14 до 18 лет — в порядке электронной очереди на сайте: отряд.мымолодые.рф.