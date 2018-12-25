Красноярск, 25 декабря, 2018, 10:12 — ИА Регнум. 24 декабря в Красноярске стартовал XIII Зимний суриковский фестиваль искусств, приуроченный к 171-й годовщине со дня рождения великого художника. На открытии Красноярский камерный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова исполнил произведение Игоря Флейшера. Как сообщает пресс-служба городской администрации Краснорска, музыка была написана по мотивам картины Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни».

Пресс-служба администрации Красноярска Красноярцы услышали образцовое исполнение Моцарта

Во втором отделении публика услышала последний концерт Вольфанга Амадея Моцарта. Филигранно и легко его исполнила талантливая пианистка Альмира Краймель.

«Для меня большая честь открывать XIII Зимний суриковский фестиваль искусств. Я родилась и выросла в Красноярске, мои окна выходили на сквер Сурикова, Василий Иванович всегда был частью моей жизни», — поделилась впечатлениями Краймель.

«Наш фестиваль — это широкая разноцветная палитра творчества красноярцев. На целый месяц можно отправиться в путешествие по местам вдохновения и красоты: в городе пройдут музыкальные и танцевальные концерты, художественные выставки, премьеры, творческие мастер классы и викторины, экскурсии и исторические погружения», — отметила заместитель главы города — руководитель департамента социального развития Наталья Боброва.

К открытию фестиваля была приурочена художественная выставка в красноярском отделении «Союза художников России» под названием «Художники земли красноярской».

Напомним, Зимний суриковский фестиваль искусств проходит с 24 декабря по 24 января. Сегодня в музее-усадьбе Василия Ивановича Сурикова пройдет культурная акция «Род мой казачий, очень древний». На выставке «Сибирские традиции: мир казачества» гостям покажут бытовой уклад семей казаков, а затем предложат поиграть в казацкие игры и попробовать наваристый кулеш.