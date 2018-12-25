Красноярск, 25 декабря, 2018, 08:05 — ИА Регнум. 24 декабря в малом концертном зале в Красноярске открылся XIII Зимний Суриковский фестиваль искусств. Доброй традицией на открытии фестиваля стала презентация творчества красноярцев, добившихся признания на мировой сцене и повторивших путь нашего земляка Василия Сурикова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Красноярска Альмира Краймель

В этом году Красноярский камерный оркестр представил публике талантливую пианистку из Австрии Альмиру Краймель. Альмира родом из Красноярска, преподает в одном из самых престижных и старейших университетов Европы — Моцартеуме, открытом 200 лет назад супругой Вольфанга Амадея Моцарта Константой.

«Альмира Краймель — выпускница лицея при Красноярской академии музыки и театра, училась в классе заслуженной артистки Российской Федерации Ларисы Маркосьян. Здесь начиналось ее становление как настоящего пианиста. Альмира живет в Зальцбурге — на родине Вольфганга Амадея Моцарта. На фестивале она представила один из последних концертов великого композитора, вершину его творчества», — отметил руководитель главного управления культуры Сергей Костюков.

Во второй день фестиваля, 25 декабря, в музее-усадьбе В. И. Сурикова пройдет культурная акция «Род мой казачий, очень древний». Гостям покажут бытовой уклад семей казаков, предложат поиграть в казачьи игры, например, завязать 10 бантиков на двухметровой ленте за одну минуту. Мужчины смогут проявить свою силу в жиме гири на время, а игра в городки будет интересна посетителям всех возрастов. Посетителям предложат попробовать наваристый кулеш (густую похлебку из пшена, лука, картофеля и мяса).

В музее Бориса Ряузова на этно-дефиле «Сибирский платок» гостям покажут платки, дизайн которых выполнен по мотивам головных уборов героинь картины «Боярыня Морозова».

В январе для гостей фестиваля стартует проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам». Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» выступят на станциях «Енисей», «Злобино» и «Базаиха».

В последнюю неделю фестиваля на улицах Красноярска появится экскурсионный суриковский троллейбус. Пассажиры узнают о книжных иллюстрациях Василия Сурикова к произведениям А. Пушкина, Л. Толстого, М. Лермонтова, о создании крупных исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», написанных в Москве.

Впервые в рамках Зимнего суриковского фестиваля на сцене Сибирского государственного института искусств имени Д. А. Хворостовского хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ» представит музыкальную драму «Ловелас». В основе произведения — роман Федора Достоевского «Бедные люди». А ансамбль танца «Енисейские зори» покажет «ожившие» картины Василия Сурикова в хореографической постановке «Суриков. Эксперимент».

Завершится фестиваль в день рождения Василия Сурикова — 24 января — премьерой документально-художественной композиции «Красноярск — город Сурикова».