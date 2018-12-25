Эрбиль, Ирак, 25 декабря, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани поздравил христиан региона с католическим Рождеством и выразил обеспокоенность их судьбой, сообщает 25 декабря Kurdistan.ru.

Масуд Барзани

«Хочу пожелать нашим христианским братьям и сестрам, проживающим в Иракском Курдистане счастливого Рождества. Надеюсь, что этот праздник принесет добро и счастье всему человечеству», — отметил Барзани.

К сожалению, подчеркнул премьер-министр курдской автономии, многие верующие христиане до сих пор не вернулись в свои дома, которые они вынуждены были покинуть под угрозой терроризма.

Напомним, Иракский Курдистан давно населяют различные этнические и религиозные меньшинства, в частности езиды и христиане. Многолетнее сосуществование привело к тому, что в регионе практически отсутствует межконфессиональная нетерпимость.