Москва, 25 декабря, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Новая система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России может быть запущена с 2020 года. Как заявил журналистам первый вице-премьер, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, правительство такие планы пока сохраняет, однако окончательного решения о сроках внесения проекта пока не принято.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Читайте также: ЦБ рассказал о реформе индивидуального пенсионного капитала

По словам министра, законопроект об ИПК уже подготовлен, однако произошла некоторая задержка. Это связано со сложнейшей пенсионной реформой, проведённой в 2018 году.

«Видите, шло очень туго. И я вам откровенно скажу, что и вопрос ИПК тоже «подвис» из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения»,— приводит ТАСС слова Силуанова.

При этом Силуанов считает запуск новой системы накопительных пенсий с 2020 года «реалистичным». Ранее Минфин планировал опубликовать законопроект для публичного обсуждения в августе, затем сроки были сдвинуты на конец 2018 года.

Ранее по теме: Гражданам РФ дадут время на перевод пенсионных накоплений в ИПК

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что реформу индивидуального пенсионного капитала не стоит откладывать в долгий ящик. Кроме того, нужно создавать условия для увеличения накоплений граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, принять решение об участии в системе индивидуального пенсионного капитала граждане РФ смогут в течение достаточно продолжительного периода. На раздумья им будет отведён срок полтора-два года, а в некоторых случаях и до пяти лет. Если физ. лица письменно не отказались, но и не приняли самостоятельно, то в этом случае будет принятие по умолчанию, по Гражданскому кодексу России.

По прогнозам, это может коснуться 70 млн жителей РФ, которые уже находятся в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк».