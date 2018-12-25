Симферополь, 25 декабря, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Стоимость проезда в симферопольских маршрутках с 2019 года увеличится до 17 рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции 25 декабря сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tiia Monto Маршрутка. Симферополь

«Мы поднимем стоимость до 17 рублей со следующего года. В то же время перевозчики должны будут в полном объёме обеспечить перевозку льготных категорий граждан, а также полное соблюдение расписания и гарантии, каким образом это будет выполняться. Просто так поднять стоимость без изменения качества, на мой взгляд, не приемлемо», — отметил Аксёнов.

Он также подчеркнул, что местное правительство отказало перевозчикам в просьбе поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 25 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на закупку новых троллейбусов, Симферополь продолжает испытывать острый дефицит общественного транспорта и водителей.