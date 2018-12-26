Лондон, 26 декабря, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Как скажется запланированный выход Британии из ЕС на энергетическом аспекте, столь важном для нынешней международной политики? Почему процесс отделения Британии не так сильно отразится на энергетических особенностях внутриевропейской жизни, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Brexit

Европейские общеэнергетические проекты преследуют основную цель — уменьшить экономические потери участников и сделать использование энергии максимально эффективным. Шесть объединений энергетических систем стран Европы со временем должны слиться в созданную в 2009 году систему ENTSO-E, предполагающую соединить всю газовую систему континента. А вот наполнятся она будет во многом из двух «Северных потоков», с которыми, несмотря на все американские усилия, так и не удалось ничего сделать. Среди 41 участника проекта ENTSO-E присутствует и Великобритания, и против выгод, которые принесет с собой полное использование этой системы, никто выступать не собирается, даже самые ярые защитники британской «самостоятельности».

Примерно так же обстоят дела и в области диверсификации энергоресурсов, которые, теоретически, могли бы закупаться Великобританией в США в виде СПГ, но почему-то не закупаются. Ответ лежит в той же экономической области. И даже с углем, которым когда-то Англия была столь славна, дела обстоят похожим образом: 60% угля Англия закупает у российских компаний.

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