Киев, 26 декабря, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Любимое детище Петра Порошенко — «антимоскальская церковь» — необходимо ему по многим причинам, в том числе и для того, чтобы скрыть многочисленные провалы прочих своих начинаний. Как продвигается на Украине создание «украинской автокефалии» и почему получающаяся конструкция столь уродлива, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Результаты «объединительного собора», прошедшего в Киеве 15 декабря, должны были показать всему миру, прежде всего, православному, успешное рождение «свободной украинской православной церкви», поддержанной всеми основными внутриукраинскими объединениями православных. Теперь уже понятно, что результат этой затеи совершенно не соответствует громадным ожиданиям, возлагавшимся на нее постмайданными властями. Пожалуй, единственный достигнутый в ходе работы над ПЦУ («Православной Церковью Украины») эффект — это объединение конкурировавших до сих пор раскольников в лице «Киевского патриархата» и «Украинской автокефальной церкви».

Провернувший этот дипломатический финт Константинопольский патриарх Варфоломей не забыл снять «полагающийся ему процент», оформив в Уставе новой «православной церкви» существенные административные рычаги для константинопольского управления этим новообразованием. Надежды же тех, кто рассчитывал на массовое предательство иерархов УПЦ МП, и вовсе не оправдались. Зато для президента Порошенко «собор» стал отличным поводом еще раз похвалить себя и свои успехи.

Читайте статью Новая «церковь» для Украины: что это было? зачем это было?, а также другие публикации Андрея Стеценко, посвященные ситуации на Украине.