Екатеринбург, 25 декабря, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В 2019 году жителям России надо перестать надеяться на власть, нужно начинать верить в себя и беречь свои семьи, считает председатель попечительского совета свердловского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Евгений Артюх. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

Opora.ru Евгений Артюх

«Хочу поздравить уральцев-земляков и всех россиян с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы наступающий 2019 год принёс всем нам только хорошее. Не надейтесь ни на кого и, тем более, на власть и добрых начальников. Верьте только в себя и цените то малое, что у вас есть. Берегите свои семьи и пусть любовь и тепло будут в них. Рожайте и растите детей — в них радость, подлинное богатство, счастье и наше продолжение. Пусть наша любовь к России никогда не иссякнет, а плохое, останется позади!».