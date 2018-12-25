Москва, 25 декабря, 2018, 13:07 — ИА Регнум. С российской стороны потеряно доверие к Белоруссии как к торговому партнеру, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает 25 декабря ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам первого вице-премьера, белорусская сторона периодически была замечена в попытках ввоза на российскую территорию товаров, подпадающих под контрсанкционные меры России в отношении третьих стран. Силуанов подчеркнул, что в связи с этим «в последнее время доверие потеряно».

«Все эти растворители, санкционка идет к нам, подакцизные товары — сигареты наши рынки заполняют», — цитирует агентство его слова.

Также глава Минфина РФ отметил, что Минск не полностью выполняет условия заключенного в 1999 году союзного договора, предполагавшего унификацию денежно-кредитной, акцизной, налоговой, таможенной и экономической политики между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, так как в её политике «везде сквозит национальный эгоизм», который проявляется в торговых отношениях с Белоруссией.

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