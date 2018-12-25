Ярославль, 25 декабря, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Государственные символы Ярославской области — герб и флаг — разрешат использовать в качестве элемента торговых марок. Соответствующий законопроект внес в областную думу губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Флаг Ярославской области

Действующий закон «Об официальных символах Ярославской области» предполагает использование региональной символики только в административной сфере: на зданиях органов власти, печатях, грамотах, медалях. Исключение допускается только для печатной продукции, рассказывающей о регионе, форме спортивных команд, если они получают бюджетную помощь. Коммерческое использование символики не допускается.

Проект закона предполагает, что герб и флаг Ярославской области могут стать частью торговых марок и наносится на промышленные образцы продукции. При этом они будут являться «неохраняемым элементом», то есть не могут быть зарегистрированы в качестве уникального товарного знака.

Использовать символы можно будет только с согласия правительства Ярославской области, которое разработает порядок выдачи таких разрешений.