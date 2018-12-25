Москва, 25 декабря, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Нефть марки WTI практически достигла исторического минимума 2017 года — 42 доллара за баррель, это очень значимый уровень для нефти и именно в мае 2017 года зародился восходящий тренд, который длился до октября 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын.

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«У нефти марки Brent схожая история, не стоит забывать про дисконт-разницу в цене в 10 долларов между двумя марками нефти», — отметил эксперт.

Возможно, движение цены на нефть вниз ещё продолжится, но уже стоит ожидать коррекционного движения в область 47−50 долларов по марке WTI и 57−60 долларов по марке Brent.

«Это будет вызвано сезонным подорожанием и внутренним дефицитом коммерческой нефти в США, вызванного закрытием многих нефтяных компаний, добывающих сланцевую нефть, добыча которой при нынешних ценах на нефть, становится не рентабельной», — считает Лисицын.

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