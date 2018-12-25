Канберра, 25 декабря, 2018, 13:03 — ИА Регнум. В Австралии родители на протяжении нескольких месяцев кормили новорождённую дочь в соответствии с веганской диетой, из-за чего у ребёнка развился рахит. На отца и мать завели дело в суде, а девочку и остальных детей пары отправят в приемные семьи, передает Metro.

istorywriter Салат

Первые проблемы со здоровьем родители заметили у ребенка в марте 2018 года. Как говорится в судебном отчете, в возрасте одного года девочка весила всего четыре килограмма, не ползала и не разговаривала. По словам матери, за один приём пищи её дочь съедала одну чашку овсянки с рисовым молоком и половину банана или тосты с джемом и арахисовым маслом. Женщина объяснила такое питание тем, что ребенку не нравился вкус тофу, картофеля и прочей веганской еды.

В конце концов это сказалось на здоровье девочки. Врачи обнаружили в её организме недостаток кальция, фосфата, железа, цинка, а также витаминов B12, А и D. Они отмечали, что кости ребенка были очень хрупкими и во многих были трещины. Девочке поставили диагноз «рахит» — болезнь костей, вызванная дефицитом минералов.

Читайте также: Что не так с идеологией веганов?

Пообщавшись с родителями, врачи обратились в полицию, после чего на них завели дело в суде. Помимо дочери, у пары есть двое маленьких сыновей. Согласно решению суда, до середины 2019 года все дети будут жить в приёмных семьях. Далее родителям предстоит ещё одно слушание, в ходе которого решится дальнейшая судьба семьи.

Напомним, в конце ноября Владимир Жириновский (ЛДПР) заявил журналистам, что намерен распространить вегетарианство среди членов своей партии. По мнению политика, мясо — вредный продукт.