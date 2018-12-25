Вашингтон, 25 декабря, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Погружая США в хаотическое состояние, президент страны Дональд Трамп не представляет, где находится выход из этого положения, убежден сенатор Чак Шумер. На своей странице в твиттере сенатор пишет:

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Сейчас, на Рождество, президент Трамп погружает страну в хаос. Фондовый рынок падает, а президент ведет личную войну с Федеральным резервом — сразу после того, как уволил министра обороны. Вместо того, чтобы вносить уверенность в жизни людей, он продолжает блокировать работу правительства, чисто чтобы угодить «правым» теле‑ и радиоведущим. Между тем разные люди из одного Белого дома говорят разные вещи о том, на что президент пойдет или не пойдет для возобновления работы правительства, что делает невозможным понять, где они находятся в данный момент. Президент хотел блокировки, но, похоже, он не знает, как выбраться из нее».

По мнению коллеги Шумера, сенатора Криса Мерфи, данное определение является «удручающим, но точно описывающим положение». Конгрессмен Джим МакГуверн, в свою очередь, возмущен жалобами президента на одинокий сочельник и на образовавшийся в США кризис:

«Президент (который называет себя очень стабильным гением) проводит сочельник в одиночку и бессвязно разглагольствует в Твиттере о кризисе, который сам создал и мог легко закончить. Между тем более 800 000 федеральных служащих сейчас рискуют потерять свою зарплату в праздничные дни. Позор!»

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Дональда Трампа, «единственная проблема» американской экономики — это Федеральная резервная система, у которой, считает он, «нет чувства рынка». Другой проблемой Трампа оказалось одиночество — президент посетовал, что накануне праздника ему, «бедолаге», приходится сидеть в Белом доме одному и ждать от конгресса согласования бюджета.