Тобольск, Тюменская область, 25 декабря, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Стоимость строительства будущего аэропорта в Тобольске на данный момент не установлена. Инвестор в лице компании СИБУР рассматривает финансовую модель возведения воздушной гавани. Возможно федеральное участие в строительстве, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 25 декабря 2018 года.

(сс) Mathieu Marquer Туман в аэропорту

«Идея строительства Тобольского аэропорта принадлежит СУБУРу. Они готовы выступить инвесторами строительства. Это очень дорогостоящий проект, сложный. Необходимо понимание о его окончательной стоимости, финансовой модели, и что самое важное, одно дело — построить, другое дело — эксплуатировать. Нужно в том числе обсудить модель его окупаемости в будущем. Когда все ответы на эти вопросы будут получены, тогда окончательное решение будет принято», — пояснил Александр Моор.

Правительство Тюменской области со своей стороны готово оказывать всяческую поддержку в строительстве воздушной гавани в Тобольске, акцентировал глава региона. В бюджете области заложены средства на реконструкцию части дороги к будущему аэропорту. Власти региона содействуют строительству в плане выделения земельного участка под воздушную гавань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возведение современного аэропорта в Тобольске является одним из поручений президента России Владимира Путина, которое он дал в ходе визита в Тюменскую область 15 октября 2013 года.