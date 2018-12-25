Пермь, 25 декабря, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Судебная коллегия Пермского краевого суда рассмотрит апелляцию по делу о запрете Знамени Победы во время проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года, сообщает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Знамя Победы

Ранее, 10 октября 2018 года, районный суд Ленинского района города Перми постановил, что нарушения закона со стороны должностных лиц не было. Однако истцы не согласны с подобным решением.

«Заседание будет открытым и состоится в Пермском краевом суде по адресу улица Екатерининская, 33, зал 421, в 9:20. Любой желающий, участник или очевидец событий может прийти на суд», — отмечается в извещении Пермского краевого суда.

Напомним, 9 мая 2018 года некоммерческая организация, возглавляемая Анной Отмаховой, ответственная за проведение мероприятия «Бессмертный полк», на основании своих же правил запретила пронос в колонне государственных символов России, в том числе и Знамени Победы.

Данный акт вызвал возмущение среди общественности Перми, а также был подхвачен СМИ, общественными деятелями. Впоследствии прокуратура города признала правила, придуманные Отмаховой и утвержденные администрацией Перми, незаконными.

На данном основании вышеуказанные сотрудники были привлечены к ответственности, однако во время суда чиновники представили протокол утверждения правил акции, где отсутствовал пункт о запрете Знамени Победы. Судебная инстанция проигнорировала данное противоречие.

Общественность Пермского края надеется, что вышестоящая инстанция примет во внимание необъясненные противоречия, а также прочие аргументы, проигнорированные районным судом, и отменит его решение.