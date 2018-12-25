Ярославль, 25 декабря, 2018, 11:58 — ИА Регнум. Политический 2018 год в Ярославской области прошел под знаком мусора.

Митинг против московского мусора в Ярославле. Апрель 2018

Мусор московский

В апреле стало известно, что вместо переполненных свалок Подмосковья отходы из столицы повезли в Ярославль, на полигон «Скоково». Областная власть сначала пыталась сделать вид, что московские мусоровозы ярославцам померещились. Но вскоре призналась: да, Ярославская область помогает столице пережить мусорный коллапс. Ввоз отходов назвали временной мерой, пообещав, что привезут за год не больше 200 тысяч тонн.

Такие объяснения общественность не устроили. В городе начались антимусорные протесты. Мэрия Ярославля отказалась выдавать разрешение на митинги, но и несанкционированные акции собрали рекордное количество участников для последних лет. Наклейки «Ярославль — город без дорог» на автомобилях сменили стикеры «Московскому мусору нет». Правда, антимусорный протест длился недолго. Опомнившись от недолгого шока, областное правительство начало с протестом «работать». Организаторов митингов засыпали административными делами. На выделенные Москвой «мусорные» деньги пообещали реконструкцию полигона. В области разработали «новую экологическую политику» и даже вели разговоры о том, чтобы законодательно ограничить ввоз отходов из других регионов (последнее дальше разговоров не пошло).

В итоге мусорный протест в Ярославле практически сошел на нет. Общественники успокаивают себя тем, что ввоз отходов из столицы губернатор обещал прекратить с Нового года. Произойдет ли это?

Пока не решен главный вопрос — очистка фильтрата на ярославском полигоне. Установку для его утилизации в «Скоково» еще только закупают. Опасная жидкость, образующаяся после гниения ярославских и московских отходов, продолжает просачиваться в реку Нору и попадает в Волге выше городского водозабора.

Мусор ярославский. С подмосковным адресом

2018 год для Ярославской области стал еще и годом мусорной реформы. Единым оператором по обращению с коммунальными отходами в регионе стала компания «Хартия» Игоря Чайки, зарегистрированная в Подмосковье.

Право заработать 16 млрд в течение 8 лет «Хартия» выиграла в борьбе с объединением местных бизнесменов, которых комиссия к участию в конкурсе не допустила.

Начало работы единого оператора прошло не без шероховатостей, но в целом спокойно. Кое-где мусор не успевали вывозить, неизвестные жгут пластиковые контейнеры «Хартии», но в целом единый оператор с вывозом в городах справился.

А вот попытка брать деньги за мусор на селе и в частном секторе вызвала скандал. Квитанции «Хартии» разослали по «базе данных» энергетиков методом ковровых бомбардировок. Прислали даже жителям отрезанного от мира Юршинского острова на Рыбинском водохранилище и владельцам земельных участков, где и домов-то никаких нет. Затем «Хартия» заявила, что будет собирать деньги с людей и дважды, и трижды — по месту прописки, и за любую недвижимость, которая есть у человека.

Реформа, о которой говорили столько лет, в Ярославской области оказалась неподготовленной. Изменения в схему обращения с отходами начали вносить одновременно с началом работы единого оператора. Никто не знает, кому теперь принадлежат контейнерные площадки, и кто должен их убирать. Жителям села и частного сектора не объяснили, что у них теперь будут вывозить мусор, а просто разослали платежки. Места накопления отходов в сельской местности — тайна для всех. Не рад новому мусорному налогу и бизнес. Выросли расходы за эту услугу у соцсферы.

Неясно, чем обернется затея по закрытию половины мелких мусорных полигонов в области и созданию новых крупных. Ясно только одно — «Хартия» в Ярославле всерьез и надолго, для компании создан режим максимального благоприятствования. О жителях этого пока не скажешь. Они оказались в позиции должников «Хартии», хотя по логике должно быть ровно наоборот.

Дума покраснела. Слегка

Политический год в Ярославской области проходил под знаком выборов в областную думу. Главным их итогом стал резкий рост депутатов-коммунистов: вместо 4 мандатов КПРФ получила 11, причем впервые «красные» кандидаты положили на лопатки единороссов в нескольких одномандатных округах.

Увеличили свое представительство в думе справедливороссы и ЛДПР, однако «Единая Россия» сохранила полный контроль над заксобранием. Показательна ситуация с распределением руководящих постов в думе — их все заняли представители партии власти, отдав КПРФ лишь один, не самый важный комитет.

На выборах коммунисты получили бонусы за жесткую критику пенсионной реформы и ввоза московского мусора, но в целом ситуация такая же, как во всей стране — кандидаты от «Единой России» теряют очки, и их подбирает оппозиция.

Пока можно констатировать, что количественный рост оппозиции в региональном заксобрании не перешел в качественный. В областной думе КПРФ и сочувствующим не удалось в новом созыве повлиять на принятие хотя бы одного законопроекта. Пока что в думе слышан голос лидера партии Александра Воробьева и его проверенных соратников Кузнецовой и Мардалиева, новички же практически незаметны.

«Бюджету пришел песец»…

Пушистого зверька вскоре после осенних выборов вспомнили в муниципалитете Ярославля, когда вдруг оказалось, что у города не осталось практически ничего, кроме долгов.

А эти долги достигли предела в виде суммы собственных доходов. Ситуация тупиковая. Только на проценты по старым кредитам нужно отдавать по 700 миллионов в год, денег не хватает на выполнение социальных обязательств. Раньше эти проблемы решались новыми займами, но теперь закон прямо запрещает это делать.

«Бюджету пришел песец», — констатировал депутат Дмитрий Петровский.

Впрочем, никакого выхода из кризиса, кроме как попросить денег у губернатора, депутаты не придумали. И даже собственные расходы (например, каждому депутату в месяц полагается 30 тыс рублей на помощников, офис, газеты, а всего депутатов 38) никто сократить не предложил.

Зато без смущения муниципалитет обрезал льготы многодетным, школьникам, студентам, инвалидам…

Город продолжает потряхивать — то автобусы встанут из-за отсутствия денег на солярку, то работникам трамвая зарплату задержат. Прилично убрать Ярославль в декабре не смогли даже к визиту президента. Ограничились чисткой центральных улиц, на тротуары сил уже не хватило.

А вот с областным бюджетом ситуация получше, там даже снизился уровень закредитованности. Но и областная власть идет тем же путем — оптимизации социальной сферы и урезания льгот. Их отменили целому ряду категорий, оставив право на пособия в основном малоимущим.

Кадры: круговорот мэров и токсичный зампред

Подводя итоги 2017-го, ИА REGNUM констатировало слабость позиций ярославского градоначальника Владимира Слепцова. Его отставка свершилась в 2018-м.

В итоге Слепцов отправился повторно покорять Подмосковье, став главой Солнечногорского района. А на его место передвинулся в недавнем прошлом мэр подмосковного поселка Красково Владимир Волков, занимавший последние пару лет пост главы Переславля-Залесского.

Какие заслуги есть у Волкова? Очевидна одна — ему полностью доверяет губернатор Дмитрий Миронов. Причины этого доверия не озвучиваются. Оказавшись в Ярославле, Волков ничего нового пока не изобрел. Слепцов менял красные заборы на черные. Волков меняет железные люки на пластиковые. Слепцов менял ярославских подчиненных на химкинских. Волков меняет на люберецких. Слепцов реанимировал идею платных парковок в городе. Волков ее подхватил. Отличие заметно только одно — Слепцову посчастливилось осваивать полмиллиарда московского транша на благоустройство центра города. Волкову никто ничего подобного даже не пообещал.

Волков отправился завоевывать Ярославль с развалинами в тылу. Переславль-Залесский под его управлением, мягко говоря, не расцвел. Теперь переславскую кашу расхлебывает его сменщик Валерий Астраханцев. Мэром он едва стал, впервые в области переназначение мэра депутатами гордумы оказалось под сомнением — настолько непопулярными фигурами стали в городе управленцы из Подмосковья. Оппозиционеры в городской думе имели все возможности заблокировать назначение «варяга», но чудес не бывает, и в итоге часть депутатов от «Справедливой России» все-таки проголосовала за Астраханцева.

На уровне области в 2018 году тоже было принято ключевое кадровое решение: в отставку ушел зампред правительства Виталий Ткаченко. Наблюдателям было ясно, что Ткаченко назначен главным ответственным за неудачные проекты команды Дмитрия Миронова: проваленный капремонт жилья, малоуспешную идею единого расчетного центра в ЖКХ, нерешенную проблему долгов области за газ. «Токсичного» зампреда тихо спровадили на теплое место в компанию «Транснефть».

Позитив: мост, дороги, долгострои

Самые позитивные новости в Ярославской области 2018 года были связаны с дорогами. В регионе продолжилась федеральная программа «Безопасные и качественные дороги», на второй год которой по Ярославлю стало возможно проехать без ненормативной лексики.

Кроме того, было завершено строительство нового моста через Которосль, из-за закрытия которого сильно страдали жители Красного Перекопа. Таких строек областной центр не видел со времен подготовки к Тысячелетию, то есть уже восемь лет.

К внушительным тратам по БКД добавились 400 миллионов рублей из налогов миллиардера Алексея Репика, прописавшегося в Ярославле по договоренности с губернатором Дмитрием Мироновым. Благодаря этим деньгам в Ярославле подлатали не только значимые магистрали, такие как Московский проспект, но и ряд не самых оживленных, но важных для горожан улиц.

400 млн перепало и Рыбинску, давно сидевшему на голодном дорожном пайке. Улучшилось и состояние областных дорог — Ярославль — Углич и Ярославль — Рыбинск. Общественность традиционно ремонт критиковала, и критика была часто справедливой, но не видеть улучшений нельзя.

Отметим и завершение строительства четырех детских садов, начатых еще при губернаторе Ястребове: двух в Ярославле и по одному в Угличе и Данилове.

Кое-чего удалось добиться властям в борьбе с другими долгостроями. В марте завершился снос культовой «Чайки» в Ярославле. Победить этот призрак социализма на главной магистрали города не мог ни один из трех предыдущих губернаторов. Почти превратился в жилье пугающий клык «Ярославль-Сити». Продолжилось решение проблем обманутых дольщиков. И даже участники печально известного дома на Фрунзе, 77, выстоявшие несколько месяцев в пикетах под окнами губернатора, под Новый год добились обещания достроить их квартиры.

Также областным властям удалось впервые за многие годы включить в планы на 2019 год начало строительства двух новых школ в крупных городах — в Ярославле и Рыбинске.

PS: Одни освоились, другие привыкли

По итогам 2018 года можно сказать, что команда губернатора Дмитрия Миронова освоилась в области. Местных в высших эшелонах власти после отставки мэра Ярославля Слепцова не осталось совсем, но и ярославцы уже привыкают к новому положению вещей. Московская команда работает в четком федеральном тренде: поменьше самодеятельности, побольше московских наработок и московских исполнителей. Тем более, что на некоторые московские наработки удается выбивать кое-какие деньги из федерального бюджета и демонстрировать кое-какие успехи. Правда, на всех и на всё денег не хватает, а потому взят курс на обрезание лишнего социального жирка у ярославцев: сокращаются льготы, оптимизируется здравоохранение и культура, поднимаются обязательные платежи и вводятся новые. В этом направлении, вероятно, ярославское правительство продолжит работать и в 2019 году.