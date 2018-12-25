Сеул, 25 декабря, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Корейский поставщик спутникого вещания KT Skylife пожертвует 10 млн вон (~$8900) на реабилитационное лечение детей с ограниченными возможностями больнице Purme Foundation Nexon Children's Rehabilitation Hospital, сообщает Chosun Biz.

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Purme Foundation Nexon Children's Rehabilitation Hospital — это специализированная реабилитационная больница для детей с ограниченными возможностями, которую построили в 2016 году в районе Мапхогу, Сеул.

Компания KT Skylife пожертвует 10 млн вон (~$8900) на реабилитационное лечение детей с церебральным параличом и глухих детей.

Кроме того, компания занимается волонтерской работой, такой как организация различных представлений и мюзиклов для детей. Также волонтеры нарисовали красивые узоры и картинки на стене перед процедурным кабинетом, чтобы детям было не так страшно.

Кроме того в 2016 году KT Skylife подписала с больницей совместный договор, после которого компания организовала на втором этаже больницы «процедурный кабинет Skylife» для оказания помощи детям, испытывающим трудности с дыханием, дикцией и коммуникацией.