Киев, 25 декабря, 2018, 12:01 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко поздравил католиков и протестантов с Рождеством и поблагодарил за поддержку процесса получения автокефалии объединённой раскольничьей церковью, сказано в тексте поздравления, опубликованном 24 декабря на официальном сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в создании независимой от Москвы и признанной мировым православием украинской церкви», — заявил Порошенко.

Напомним, согласно опросу, проведённому группой «Рейтинг» в октябре 2018 года, идею создания единой православной Украинской церкви (ЕПУЦ) поддерживают в основном греко-католики и члены религиозной организации «Киевский патриархат». При этом, наибольшей поддержкой на Украине пользуется Папа Римский — 34% опрошенных.

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Отметим, вопреки высказываниям Порошенко, ни одна поместная православная церковь не признала ЕПУЦ и не поздравила её нового главу Епифания.