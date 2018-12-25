Калуга, 25 декабря, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области состоялось подписание соглашения между Агентством по развитию туризма региона и администрацией Боровского района о взаимодействии в сфере туризма. Соглашение подписали генеральный директор областного Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина и глава администрации Боровского района Николай Калиничев. Подписание этого важного документа состоялось в рамках совещания с руководителями объектов туристической индустрии Боровского района по теме «Развитие туризма, перспективы взаимодействия объектов туристического бизнеса с органами власти». Как сообщила 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Каледина, предметом соглашения является взаимодействие сторон в реализации инвестиционных проектов в туристической сфере на территории Боровского района, с целью создания благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в калужский регион.

Gauart.ru Подписание соглашения.

Одним из направлений сотрудничества станет совместная работа по развитию информационно-имиджевого обеспечения Боровского района с целью продвижения его туристского потенциала на федеральном и международном уровне. Агентство по развитию туризма будет оказывать содействие в поиске, сопровождении и поддержке инвестиционных проектов, направленных на развитие сферы гостеприимства в Боровском районе. В свою очередь, администрация Боровского района будет вести работу по формированию благоприятных социально-экономических условий для развития туризма на территории муниципального района, содействовать региону в поиске и привлечении инвесторов.

Боровск и Боровский район традиционно являются центрами притяжения для отечественных и иностранных туристов. Ещё в 2002 году Боровск вошёл в список исторических городов России. В 2016 году Боровск был принят в Ассоциацию малых туристских городов (АМТГ). Членство в Ассоциации дает более высокий статус городам как туристическим центрам и открывает новые возможности для развития туризма.

«Боровская земля древняя, она насыщена событиями, объектами, мы сделаем все возможное, чтобы максимально раскрыть и развить ее туристический потенциал. Наша цель — добиться, чтобы туристическая инфраструктура Боровска соответствовала его исторической значимости», — сказала Татьяна Каледина.

Напомним, что в 2018 году Калужскую область посетили 2,5 миллиона туристов. Это 11 показатель по стране. Самый посещаемый район в Калужском регионе — Боровский.

Как сообщало ИА REGNUM, город Боровск Калужской области к концу 2019 года может получить статус исторического поселения. Новый статус старинного города позволит привлечь финансы для сохранения и реставрации объектов, не востребованных инвесторами. Ранее в Боровске удалось остановить снос исторического центра города, затеянный местными властями в рамках программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Ситуация со сносом старинных зданий вызвала общественный резонанс. Скандал быстро набрал обороты и вышел на федеральный уровень, в очередной раз, поставив вопрос о судьбе шедевров деревянного зодчества в малых городах России.