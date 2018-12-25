Москва, 25 декабря, 2018, 11:24 — ИА Регнум. 2019 год станет не совсем простым для экономики России. Исходя из падающих цен на нефть и, как следствие, дестабилизирующейся структуры федерального бюджета, можно предположить, что, в частности, социальные выплаты будут символическими и априори не смогут конкурировать с инфляцией, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Повышение НДС, разумеется, повлияет на розничные ценники. Рынок товаров длительного пользования, туристических услуг и здравоохранения уже сейчас настолько перегрет в привязке к располагаемым доходам населения, что здесь доминирует право первого голоса со стороны конечного спроса», — пояснил эксперт.

Это — рынок потребителя, поэтому дальнейшее повышение ценников приведёт к оттоку клиентов и потребителей. В свою очередь это свидетельствует в пользу сценария дальнейшего сужения операционной рентабельности соответствующих предприятий.

«Наиболее серьёзно могут пострадать потребители в контексте роста цен на топливо (акцизы + НДС), и в горизонте три-четыре месяца они приведут за собой повышение розничных цен. Каким образом правительство России будет бороться с этим явлением — пока не вполне понятно», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России. Он связывает это с демографической ситуацией в стране.

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