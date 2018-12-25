Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Ростовской области, как и по всей стране, с 1 января 2019 года начинает действовать новая система переработки бытовых отходов. Накануне, 24 декабря, стали известны тарифы на переработку мусора для региональных операторов, ответственных за этот процесс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

В наступающем году Ростовская область будет поделена на восемь зон, в каждой из которых появится межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК).

Самая низкая стоимость полного цикла работ по утилизации кубометра мусора будет на территории Мясниковского МЭОК (в том числе в Ростове-на-Дону) — 446 рублей 84 копейки с учётом НДС, самая высокая — в Миллеровском районе — 590 рублей 88 копеек с НДС. Компания ООО «ЭкоСтрой-Дон», в ведении которой будет Красносулинский МЭОК, вместо запрашиваемого тарифа в размере 748 рублей 78 копеек получила 523 рубля 2 копейки (с учётом НДС). Неклиновский МЭОК получил тариф в размере 578 рублей 94 копеек, Морозовский МЭОК — 574 рублей 3 копеек.

Эти тарифы будут действовать в течение года. С 1 июля повысить тариф разрешено только Новочеркасскому региональному оператору — с 507 рублей 46 копеек до 582 рублей 54 копеек.

«В населенных пунктах с низкой численностью населения, которые удалены от мест захоронения, как правило, операторы по сбору и вывозу коммунальных отходов не доходили — с коммерческой точки зрения это было убыточно. На сегодня задача регионального оператора, согласно федеральному законодательству, охватить всю зону», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» руководителя Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексея Лукьянова.

Как пишет портал donnews.ru, за вывоз мусора жители Ростовской области будут платить около 115 рублей за каждого члена семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные власти анонсировали запуск первого межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса 1 октября. До конца текущего года должны были начать свою деятельность региональные операторы в Мясниковском и Волгодонском МЭОК.