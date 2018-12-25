Вашингтон, 25 декабря, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который хотел прекращения работы правительства («шатдаун»), теперь не знает, как выйти из этой ситуации. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров демократов в конгрессе США Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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При этом, по мнению демократов, решение вряд ли будет найдено до тех пор, пока глава Белого дома находится под влиянием группы консерваторов-республиканцев.

«Сейчас канун Рождества, а президент Трамп погружает страну в хаос», — говорится в заявлении, которое цитирует «Интерфакс». — Вместо того чтобы внести определенность в жизнь людей, он продолжает «шатдаун», только чтобы задобрить радио‑ и телеведущих правого толка».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января сенат Конгресса США не смог завершить работу над резолюцией по продлению временного финансирования американских государственных учреждений. В результате все американские госучреждения формально приостановили свою работу, а сотрудники были автоматически отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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20 декабря законопроект о временном бюджете страны до 8 февраля 2019 года был одобрен Сенатом Конгресса США. При этом в документ не были включены 5 млрд долларов, которые глава Белого дома Дональд Трамп намеревается направить на строительство стены на границе с Мексикой. Этот вопрос вновь планируется поднять в новом созыве конгресса, который соберётся в январе.

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В ночь на 22 декабря из-за отсутствия бюджета часть федеральных учреждений США сократила работу. Без одобренного конгрессом финансирования остались госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта, а также ряд других ведомств. При этом время для достижения компромисса между ветвями власти ещё есть — 24 и 25 декабря объявлены выходными.