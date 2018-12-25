Киев, 25 декабря, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Переселенцы не имели возможности голосовать на местных выборах на Украине из-за опасений «несправедливой власти». Так прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, сообщает NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, переселенцы вправе голосовать на президентских и парламентских выборах, однако процедура сильно усложнена. На местных выборах у переселенцев отобрали право голоса, «потому что боятся, потому что несправедливая власть», пояснил политик.

Ляшко добавил, что осужденные за преступления лица могут беспрепятственно голосовать в тюрьмах, тогда как добросовестные налогоплательщики, которые ранее лишились дома, работы, родной земли, — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на Украине состоялись выборы глав территориальных общин. Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала их «избирательным Армагеддоном» из-за запугивания властями участников выборов и использования админресурса.

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