Хабаровск, 25 декабря, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Доктор политических наук, политолог, профессор ТОГУ Илдус Ярулин пожелал в наступающем 2019 году всем жителям России определенности, всем дальневосточникам — возможности использовать любые перемены во благо, а жителям Хабаровского края — долгожданного снегопада. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

Илдус Ярулин Доктор политических наук Илдус Ярулин

Читайте также: Калачёв: «Больше чудес и меньше плохих новостей в 2019 году»

«Прежде всего я хочу пожелать всем жителям страны определенности. Это самое главное, когда ты знаешь, что будет через год, через пять, десять лет. Это даёт возможность планировать свою жизнь. Потому, что смутное ожидание чего-то не очень хорошего, оно до добра не доводит. Определенности и возможности планировать свою жизнь! Здоровья, конечно. Желаю всем, чтобы дети вас радовали, а у кого ещё нет детей — пусть родятся в 2019 году.

Дальневосточникам я хочу пожелать вот чего. Все же помнят знаменитую фразу Конфуция: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен?». Так вот, я хочу, чтобы все вспомнили и вторую часть этой цитаты: «А если уж довелось жить в эпоху перемен, то используйте все возможности, которые эти перемены дают». Ну, а жителям Хабаровского края особенно хочу пожелать только благополучных перемен. 26 декабря наш губернатор встречается с президентом. Наверное, наступит какая-то определённость, будут получены ответы на многие вопросы. И, конечно, всем жителям Хабаровского края я хочу пожелать долгожданного снегопада — хотя бы в новогоднюю ночь! Вот это будет настоящим новогодним подарком — снега мы ещё не видели», — сказал Илдус Ярулин.