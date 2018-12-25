Москва, 25 декабря, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Последнюю неделю уходящего года рынок нефти начал явно неудачно. За день котировки Brent потеряли более 6%, а от пиковых максимумов, достигнутых в начале октября — уже на целых 40%. Так, цены, которые в моменте достигали максимума под отметкой $55, сползли ниже $51 впервые с августа и теперь всерьез угрожают ключевой психологической отметке $50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Трейдеры в сырьевом сегменте продолжают избавляться от фьючерсных контрактов, несмотря на попытки ОПЕК сдержать текущий обвал обещаниями ограничить добычу сильнее и не более длительный срок, если потребуется. Во-первых, у инвесторов изначально были сомнения в эффективности новой сделки производителей, от которых не ждут строгого и честного соблюдения ее условий», — пояснил эксперт.

Во-вторых, на данный момент игроки сосредоточены даже не на внутренних факторах, а на происходящем в мире, и обвал фондовых рынков США, мягко говоря, тревожит трейдеров. Накануне индекс S&P 500 официально ступил на территорию медвежьего рынка — достигнув минимума апреля 2017 года, бенчмарк опустился от пиковых максимумов на 20%.

«Помимо опасений за мировую экономику, инвесторами движут переживания по поводу торговой войны, временного прекращения работы правительства в Штатах, а также критики Трампа в адрес главы ФРС, которая становится все более агрессивной. После празднования католического Рождества, 27 декабря, состоится следующее заседание Сената. Если вопрос не разрешится, падение фондовых рынков и нефтяных цен продолжится», — полагает Мащенко.

Читайте также: Провал цены на нефть до $44−45 не исключен — эксперт