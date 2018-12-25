Москва, 25 декабря, 2018, 09:22 — ИА Регнум. На фоне низкой ликвидности из-за отсутствия большинства нерезидентов 24 декабря курс рубля укрепился против корзины валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Конвертация валютной выручки российскими экспортерами для уплаты налогов, а также ослабление доллара на международном рынке Forex обеспечили восстановление рубля после резкого ослабления в конце прошлой недели», — пояснил эксперт.

В конце дня «праздник» подпортило очередное пике нефтяных котировок, которые обновили годовой минимум и приблизились к ценам августа 2017 года. Североморская смесь Brent рухнула до уровня $50,70 за баррель.

«Сегодня, 25 декабря, на фоне продолжения Рождественских каникул в католических странах колебания валютных курсов будут ограничены. Доллар, вероятно, не выйдет за диапазон 68,10−69,00 руб. Евро будет торговаться в границах 77,70 — 78,60 руб.», — считает Егоров.

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