Москва, 25 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Обязательный медицинский учет и наблюдение ждут пациентов, прошедших диспансеризацию или профосмотр. Об этом говорится в соответствующем письме Минздрава, рассылаемом регионам, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Инициатива в рамках программы государственных гарантий предполагает, что диспансеризация и профосмотры более не будут «заканчиваться ничем». Обязательным должны стать учет и дальнейшее ведением врачом больного, чего прежде не было, пояснила она.

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Проект воплощения замысла в жизнь в регионах пока не разработан. Можно сказать лишь, что контролировать процесс будет Фонд обязательного медицинского страхования.

Голикова добавила, что с 2020 года для взрослого населения введут дополнительные скрининги. Подробности пока обсуждаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве назвали главные факторы риска заболеваний у населения — это неправильное питание, низкая физическая активность и курение. Чаще всего в результате диспансеризации у российских граждан выявляют проблемы в системе кровообращения.

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