Москва, 1 января, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Традиция бросать в шампанское пепел бумаги, на которой написано новогоднее пожелание, опасна для здоровья. Такой поступок потенциально грозит отравлением, заявил ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов.

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По словам специалиста, употребление в пищу бумаги, несомненно, вредно, ведь в пищу она не предназначена. Кроме того, неизвестно, как бумажный пепел взаимодействует с компонентами напитка и из чего именно состоят чернила.

Врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева полагает, что в цветной бумаге могут быть вредные примеси, поэтому для записок, если отказаться от них нельзя, лучше взять маленький клочок белого листа, уточняют РИА Новости.

Эксперт по современной культуре, заместитель заведующего отделением журналистики Института государственной службы и управления РАНХиГС Андрей Новиков-Ланской поясняет, что пепел легче съесть, чем бумажную записку, при этом подобная традиция обусловлена западными фильмами. Чаще всего добиться таким образом исполнения желаний надеются женщины в возрасте от 20 до 40 лет.